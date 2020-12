Milan, infortuni Gabbia e Bennacer: i tempi di recupero

Gabbia e Bennacer saranno fuori per un po’ di partite causa infortunio. Problemi fisici seri in Milan-Parma per entrambi i calciatori.

La partita contro il Parma non è stata deludente solamente per il risultato di 2-2. Infatti, ha lasciato in eredità al Milan anche due infortuni importanti.

Il primo è quello di Matteo Gabbia, uscito dopo pochissimi minuti di partita. Si è subito capito che si trattava di un problema serio. Gli esami strumentali di ieri hanno evidenziato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro, con probabile interessamento del legamento collaterale. Oggi verrà svolto un ulteriore controllo per escludere il distaccamento di un frammento del menisco. Tempi di recupero incerti, ma sicuramente dovrà stare fermo almeno un mese.

Leggi anche:

Come per Gabbia, anche per Bennacer un infortunio serio. L’algerino ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e verrà rivalutato tra 10 giorni. La Gazzetta dello Sport scrive che starà fuori per tre settimane-un mese.

Ovviamente questi infortuni fanno riflettere la società anche in ottica mercato. Se comunque l’acquisto di un difensore centrale veniva già dato per scontato (a patto che parta uno tra Musacchio e Duarte), bisognerà vedere se il Milan interverrà anche a centrocampo. La coppia Maldini-Massara valuterà tutte le opportunità.