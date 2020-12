Theo Hernandez, il PSG torna alla carica | Super offerta di Leonardo

Theo Hernandez pensa solamente al Milan, però Leonardo sogna di portarlo al PSG e ha già pronta una proposta economica importante.

Theo Hernandez è felice al Milan e lo ribadisce sempre. Nonostante le voci di calciomercato che circolano a volte, il suo desiderio di restare in rossonero non è mutato.

Ha deciso di sposare il progetto che gli ha proposto Paolo Maldini e ci crede fortemente. A Milano è riuscito a diventare un titolare fisso e a mostrare il suo valore, con ancora margini di miglioramento per diventare un vero top player. È un punto fermo della squadra di Stefano Pioli, allenatore che lo ha aiutato a fare progressi in fase difensiva.

Calciomercato Milan, PSG su Theo Hernandez

Dopo la sua prima stagione molto positiva, l’ex Real Madrid si sta confermando anche in questa. Il suo valore rispetto al prezzo di acquisto (20 milioni di euro) e più che raddoppiato. Theo Hernandez ha dichiarato amore al Milan, però all’estero non mancano delle società interessate al calciatore.

Secondo quanto spiegato dal Corriere della Sera, il Paris Saint Germain è pronto a offrirgli un ingaggio da 4,5 milioni netti a stagione. Attualmente il terzino francese percepisce uno stipendio da 1,5 milioni annui. Leonardo vorrebbe convincerlo a trasferirsi a Parigi.

Theo, comunque, non ascolta le sirene provenienti dalla Francia. Il PSG non è nei suoi pensieri, è concentrato solamente sul Milan e immagina il suo futuro in rossonero. Facile pensare che a fine stagione arriverà un rinnovo del contratto con un ingaggio superiore all’attuale e ogni eventuale voce di mercato verrà spenta sul nascere.