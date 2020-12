Nuova offerta per Thauvin: contratto super

Florian Thauvin è da tempo sul taccuino del Milan ma i rossoneri non sono l’unica squadra sulle tracce. Il francese piace anche negli Emirati

Florian Thauvin è in cima alla lista della spesa del Milan. L’attaccante francese si è messo definitivamente alle spalle i guai fisici, che lo hanno condizionato lo scorso anno, e sta guidando l’OM in questa prima parte di stagione.

Gol, assist e ottime prestazioni che non sono passate inosservate. Il Milan – nei giorni scorsi – è uscito allo scoperto, attraverso le dichiarazioni di Paolo Maldini ma i rossoneri non sono gli unici interessati all’esterno.

Sfida a tre per Thauvin

Il Marsiglia farà di tutto per riuscire a convincere Thauvin a prolungare il contratto, che scadrà il prossimo 30 giugno. Sul giocatore c’è anche il Siviglia di Monchi ma dagli Emirati giunge notizia dell’interessamento – come riporta UEA Kick – anche dell’Al-Ain, pronto a mettere sul piatto un ricco contratto per convincere Thauvin.

E’ ipotizzabile che l’offerta proveniente dagli Emirati possa essere superiore (anche di molto) a quella del Milan ma giocare in un campionato di un livello certamente inferiore alla Serie A potrebbe allontanare Thauvin dalla Nazionale e nel 2022 sono in programma i Mondiali in Qatar.