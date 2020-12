Ibrahimovic, Saelemaekers e Kjaer: novità da Milanello

Ultime news da Milanello sulle condizioni di Ibrahimovic, Saelemaekers, Kjaer, Bennacer e Gabbia. I primi due possono esserci in Genoa-Milan.

Buona notizia da Milanello. Infatti, Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi in gruppo finalmente.

Come sottolineato da Sky Sport, si è comunque trattato di un allenamento blando e di scarico dopo Milan-Parma di campionato. Una seduta tranquilla, senza ritmi intensi, però il centravanti svedese era in campo assieme al resto della squadra. Presente anche Alexis Saelemaekers, che torna a disposizione di Stefano Pioli.

Leggi anche:

Verso Genoa-Milan: il punto sugli infortunati

Per capire se Ibrahimovic potrà essere convocato per Genoa-Milan di mercoledì, bisogna attendere l’allenamento di domani. Pioli valuterà le sue condizioni e poi deciderà se convocarlo o meno. Anche Simon Kjaer sta meglio, ma ancora non abbastanza per tornare a Genova.

Ismael Bennacer e Matteo Gabbia nel pomeriggio faranno controlli strumentali, si temono infortuni non di semplice risoluzione. Per l’ex Empoli si teme uno stiramento al flessore della coscia destra, invece per il difensore si spera che non ci sia un interessamento ai legamenti del ginocchio dopo la distorsione di ieri contro il Parma.