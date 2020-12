Gomez ancora in Serie A: l’annuncio dell’agente

Il Papu Gomez si appresta a lasciare l’Atalanta dopo la rottura del rapporto con Gasperini. Ecco le parole dell’agente in merito al suo futuro

E’ esplosa la bomba Papu Gomez all’Atalanta. Era nell’aria da giorni ma l’argentino, con una storia su Instagram, è uscito allo scoperto. La rottura con Gasperini appare insanabile e l’addio già a gennaio del numero 10 è praticamente scritto, salvo clamorosi colpi di scena.

Tutte le squadre hanno drizzato le orecchie per capire la fattibilità dell’operazione. Anche il Milan è stato accostato a Gomez, anche perché la situazione Calhanoglu non si è ancora sbloccata.

Parla l’agente

Tra i club che potrebbero essere interessati al numero dieci argentino c’è anche il Napoli. In merito a tale ipotesi, l’agente Beppe Riso – intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli – si è così espresso: “Il Papu è il capitano dell’Atalanta ed è un uomo vero – ammette – Il Napoli? Adesso è presto per parlare di mercato e con i potrebbe non mi piace parlare”.