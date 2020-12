Messaggio chiaro, addio all’Atalanta | Clamorosa idea Milan

Il Milan guarda anche in casa Atalanta in vista delle prossime sessioni del calciomercato. C’è un nome che stuzzica Maldini e Massara.

Il Milan deve ancora riuscire a rinnovare il contratto di Hakan Calhanoglu, che va in scadenza a giugno 2021. La società vuole riuscire a trovare un accordo, ma non è semplice.

In questa settimana dovrebbe esserci un incontro importante con l’agente Gordon Stipic. Le parti sono distanti per quanto riguarda l’ingaggio, però sperano di avvicinarsi grazie al confronto diretto previsto nei prossimi giorni. Il club rossonero non vuole rischiare di perdere un giocatore così importante.

Mercato Milan, spunta il Papu Gomez?

Il giornalista sportivo Nicolò Schira ha confermato che il Milan e Stipic avranno un colloquio in settimana. La dirigenza rossonera non vorrebbe andare oltre i 3,5 milioni di euro di stipendio di Calhanoglu, che oggi ne percepisce 2,5 netti annui.

Per l’eventuale sostituzione del turco spunta il nome di Alejandro Gomez. Il Papu ha rotto con Gian Piero Gasperini e può lasciare l’Atalanta. Il 32enne di Buenos Aires sarebbe un buon rinforzo per la squadra di Stefano Pioli. Vero che il club è abituato a prendere soprattutto giocatori giovani, ma a condizioni economiche favorevoli non disdegna l’acquisto di calciatori esperti.

L’arrivo di Gomez al Milan ci appare comunque difficile, però in sede di calciomercato può sempre succedere di tutto.