Theo Hernandez dichiara amore al Milan: “Vorrei restare a vita”

Theo Hernandez felice al Milan, immagina il suo futuro ancora in maglia rossonera. Ha anche elogiato Zlatan Ibrahimovic e Brahim Diaz.

Non ci sono dubbi sul valore di Theo Hernandez, colpo azzeccatissimo da parte del Milan nell’estate 2019. I 20 milioni di euro spesi sono stati un ottimo investimento.

Il terzino sinistro francese è diventato subito un titolarissimo e ha dimostrato importanti qualità. Si è imposto su ottimi livelli nella scorsa stagione e si sta ripetendo anche in questa. Ha davanti a sé un futuro brillante se continuerà così.

Theo Hernandez, futuro sempre al Milan

Theo Hernandez, intervistato da El Transistor, ha spiegato di essere in un periodo particolarmente positivo: «Credo di essere nel miglior momento della mia carriera. Al Milan mi trovo molto bene e sto giocando su ottimi livelli».

Il terzino rossonero vede il proprio futuro ancora a Milano, non pensa affatto a un rientro al Real Madrid: «Se potessi, resterei al Milan per sempre, a vita. Non sto pensando a un ritorno al Real Madrid».

Forse al Real Madrid c’è un po’ di pentimento per la sua cessione, però Theo è molto felice di essere al Milan e di poter dimostrare il suo valore: «Non so se al Real abbiano rimpianti per la mia cessione. So che sono arrivato lì molto giovane, non ho giocato tanto e questo ti toglie fiducia. Invece al Milan ne ho tanta».

Non possono mancare dei complimenti a Zlatan Ibrahimovic, leader della squadra allenata da Stefano Pioli: «Ibra è un giocatore incredibile. Ci aiuta e ci consiglia molto bene, è fondamentale».

Hernandez ha speso buone parole anche per Brahim Diaz, giovane talento spagnolo arrivato in prestito secco dal Real Madrid: «Brahim è molto bravo, sta facendo ottime cose con noi».

Il numero 19 rossonero crede nella vittoria dello Scudetto: «Da molti anni il Milan non faceva così bene, io credo che possiamo portar via lo scudetto alla Juve».