Calciomercato Milan – Dal Real Madrid alla Serie A | Tutto pronto

Dal Real Madrid alla Serie A, il trasferimento è ora molto possibile. Il calciatore ha rotto coi Blancos e vuole l’Italia, il Milan c’è.

Il Real Madrid è pronto a lasciarlo partire dopo un rapporto ormai ai minimi termini. Isco considera ormai conclusa la sua esperienza coi Blancos. Zidane lo ha utilizzato pochissimo in questa prima parte di campionato. L’idea, ormai fondata, è quella di andar via; ma, soprattutto, di cambiare paese, dopo una carriera intera finora spesa in patria. La Serie A lo stuzzica, e nemmeno poco.

Leggi anche:

Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, il calciatore apprezza il nostro campionato ed è consapevole dell’interesse della Juventus. Non ci sarebbero stati contatti fra le parti, ma Isco piace ai bianconeri e lui lo sa. La presenza di Cristiano Ronaldo, suo amico e compagno di mille battaglie al Real Madrid, è un fattore importante. Il Milan però è sullo sfondo: è un sogno, e a prezzi nemmeno troppo alti. L’ostacolo è chiaramente lo stipendio.

Al Real Madrid percepisce 7,5 milioni di euro: nemmeno troppi, ma comunque tanti per le casse rossonere. Il Milan però potrebbe approfittare del Decreto Crescita, che aiuta e non poco le squadre italiane con i grandi colpi di calciomercato. I rossoneri restano alla finestra: Isco sarebbe un acquisto sensazionale, ma al momento è lontano dalla realtà. In ogni caso Elliott resta sullo sfondo, la Juve è invece più avanti. E occhio all’Everton di Carlo Ancelotti.