LIVE | Genoa-Milan, risultato in tempo reale: formazioni ufficiali

Genoa-Milan: diretta live con tutti gli aggiornamenti in tempo reale della partita valida per la dodicesima giornata della Serie A 2020/2021.

Dopo il deludente pareggio contro il Parma, il Milan ha voglia di riscatto contro il Genoa. La trasferta in Liguria è alla portata dei rossoneri, che comunque non devono fare l’errore di sottovalutare i ragazzi di Rolando Maran.

Essendoci scontri diretti importanti come Juventus-Atalanta e Inter-Napoli in questa dodicesima giornata del campionato Serie A 2020/2021, la squadra di Stefano Pioli deve evitare passi falsi a Genova. Tornare a vincere è fondamentale anche per meglio affrontare i successivi impegni contro Sassuolo e Lazio.

Pioli tra assenze e novità a Genova

Pioli deve rinunciare a giocatori importanti per Genoa-Milan. Sono assenti tre colonne come Simon Kjaer, Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic. Out pure Matteo Gabbia, che rivedremo in campo solo 2021. Ritrova, però, Alexis Saelemaekers.

Al centro della difesa chance da titolare per Pierre Kalulu, che contro Sparta Praga e Parma ha sorpreso positivamente. A sinistra dovrebbe giocare Diogo Dalot, con Theo Hernandez che partirà dalla panchina. A centrocampo sarà Sandro Tonali ad affiancare Franck Kessie, che come Theo è diffidato. Occasione dal primo minuto pure per Rafael Leao, deludente da subentrato nell’ultima partita.

Genoa-Milan: formazioni ufficiali

Genoa (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Pellegrini; Lerager, Rovella, Badelj, Sturaro; Shomurodov, Pjaca. Allenatore: Maran.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli.