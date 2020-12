Il Papu Gomez non è stato scelto da Gasperini, per la sua Atalanta, per scendere in campo dal primo minuto contro la Juventus

Il futuro di Gomez sta facendo discutere non poco in questi giorni. Il numero dieci dell’Atalanta è pronto a lasciare Bergamo durante il calciomercato di gennaio, dopo la rottura con Gasperini.

Il giocatore è stato accostato anche al Milan ma piace a diverse squadre di prima fascia, come Inter, Roma e Psg. Difficile che l’Atalanta decida di lasciare andare via gratis Gomez, che nel frattempo si accomoda in panchina per la seconda volta consecutiva in campionato.

L’argentino non ha giocato contro la Fiorentina e non compare, questo pomeriggio, nella formazione ufficiale dell’Atalanta per la partita di Torino contro la Juventus. Per il match delle 18.30 Gasperini si affiderà, infatti, a Pessina, Malinovskyi e Zapata.