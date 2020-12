Maldini: “Ci vuole un po’ di magia. Dream Team? Sono orgoglioso”

Le parole do Paolo Maldini prima del calcio d’inizio di Genoa-Milan. Ecco le dichiarazioni del Direttore tecnico rossonero

Prima del calcio d’inizio di Genoa-Mian ha parlato Palo Maldini. Il Direttore tecnico dei rossoneri è stato inserito questa settimana da France Football nel Dream Team del Pallone d’Oro.

Ecco le sue parole ai microfoni di Milan TV: “Un progetto nuovo ha bisogno del suo tempo – afferma – Se riuscissimo ad accelerare i tempi con un po’ di magia, che al Milan è possibile, non sarebbe male. Sono orgoglioso per uno che non ha vinto né Mondiale né Pallone d’Oro. Faccio gli auguri al mio club, lo considero di famiglia, e ovviamente anche a tutti i tifosi”