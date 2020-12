Milan, nuovo contratto per il giovane Gabriele Alesi

Gabriele Alesi, 16enne fantasista del vivaio del Milan, ha rinnovato il suo contratto con il club. Il ragazzo nato a Palermo ha tanto talento.

Il Milan ha blindato con un nuovo contratto fino al 2023 il giovane talento Gabriele Alesi. Il classe 2004 è entrato nel settore giovanile rossonero nel gennaio 2018 e si è messo in evidenza con le sue qualità tecniche.

Originario di Palermo, il trequartista è ritenuto uno dei ragazzi più promettenti della sua età in Italia. Il Milan, come rivelato dal giornalista sportivo Nicolò Schira, ha deciso di rinnovare il suo contratto.

Alesi ha come idolo Ricardo Kakà. È veloce, abile nel dribbling e nel tiro. Ha il potenziale per diventare un ottimo giocatore in futuro. Nel vivaio rossonero si sta distinguendo in positivo, però c’è tanta strada ancora da percorrere.

Il Milan fa bene a blindarlo contrattualmente, anche perché in passato altri top club italiani e pure il Manchester United avevano messo il 16enne siciliano nel mirino. La società di via Aldo Rossi non vuole perdere il giovane, ci punta molto.