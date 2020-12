Scaroni: “Buon compleanno Milan, 121 anni di amore e fedeltà”

Nel giorno dell’anniversario della nascita dell’AC Milan ha parlato il presidente in carica Paolo Scaroni con un messaggio sentito.

Oggi l’A.C. Milan compie 121 anni. Il club rossonero è stato infatti costituito il 16 dicembre 1899, grazie al genio visionario di Herbert Kilpin.

Giornata di auguri e di celebrazioni dunque per il Diavolo. Il Milan non a caso ha pubblicato poco fa un tweet per onorare tale ricorrenza.

Sono state riportate le parole del presidente in carica Paolo Scaroni. Il manager, grande tifoso milanista, ha voluto lanciare il suo messaggio di auguri e di fedeltà ai colori rossoneri: “121 anni di storia, amore, passione, fedeltà, orgoglio e vittorie. E un futuro da scrivere e costruire insieme. Buon Compleanno al nostro Milan”.

Scaroni è divenuto presidente del Milan nell’estate 2018, dopo il passaggio di proprietà dalle mani di Yonghong Li al fondo statunitense Elliott.

Il miglior modo per celebrare il 121° anniversario della fondazione sarebbe certamente una vittoria questa sera, nel match della dodicesima di campionato contro il Genoa.