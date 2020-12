Sky – Addio Gomez, l’annuncio dell’Atalanta

Parla Umberto Marino, Direttore Sportivo dell’Atalanta. Le sue dichiarazioni in merito al caso Gomez. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport

Niente Juventus-Atalanta per il Papu Gomez. L’attaccante argentino siederà in panchina anche questa sera, dopo non aver giocato il match contro la Fiorentina.

Una panchina che ovviamente non fa altro che alimentare i rumors che vogliono il numero dieci lontano da Bergamo già a gennaio.

Il calciatore – in questi giorni – è stato accostato al Milan ma anche a Roma, Napoli, Inter e Psg. Prima del calcio d’inizio della partita di Torino, contro i bianconeri, il Direttore Generale dell’Atalanta, Umberto Marino, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha così parlato del caso Gomez: “Si potrà risolvere? Me lo auguro – ammette -, sono sempre positivo e metto l’Atalanta al centro di tutto”.