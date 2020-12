Theo Hernandez fuori in Genoa-Milan: svelato il motivo

Theo Hernandez è out dalla formazione titolare di Genoa-Milan, svelato in questi minuti da DAZN il motivo.

Stando alle indiscrezioni arrivate dal Marassi, Stefano Pioli avrebbe tenuto fuori Theo Hernandez non per scelta tecnica ma per un problema fisico. Sembra infatti che il terzino francese abbia riportato un leggero affaticamento muscolare. Per non rischiare, l’allenatore avrebbbe quindi deciso di non schierarlo.

Leggi anche:

Il Milan infatti è già in piena emergenza a causa degli infortuni: sono out Ibrahimovic, Kjaer, Gabbia e Bennacer. A questi quindi si aggiunge anche Theo Hernandez. Per fortuna però pare nulla di grave: Pioli non ha voluto rischiarlo e quindi ha preferito schierare Dalot dal primo minuto da terzino sinistro, con Davide Calabria a destra.

Il portoghese ha giocato sempre in Europa League in questo inizio di stagione e questa è una buona occasione per dimostrare il suo valore. Ricordiamo che è arrivato in prestito secco dal Manchester United e la società sta valutando se provare a prenderlo a titolo definitivo o meno. Certo è che occasioni come queste sono fondamentali.