Kalulu, primo gol in Genoa-Milan: la reazione social del difensore

Kalulu alla prima da titolare in Serie A ha trovato il gol in Genoa-Milan 2-2. L’ex Lione è contento della rete, ma non del risultato finale.

Ci ha messo solamente tre partite Pierre Kalulu per segnare il suo primo gol in maglia rossonera. Infatti, è stato proprio lui in Genoa-Milan a realizzare la rete del definitivo 2-2.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il difensore francese ha ben sfruttato un “ponte” di testa di Alessio Romagnoli e ha trafitto Mattia Perin con un conclusione ravvicinata di destro. Si è fatto un po’ perdonare per la mancata marcatura sul secondo gol rossoblu segnato da Mattia Destro.

Kalulu dopo Genoa-Milan ha espresso soddisfazione per la rete segnata, la prima in Italia e in generale da professionista (a Lione non aveva esordito in Prima Squadra). Tuttavia, non manca rammarico per la mancata vittoria: «Orgoglioso – scrive su Instagram – di aver segnato il mio primo gol con il Milan, ma deluso di partire senza la vittoria … complimenti alla squadra, FORZA MILAN!».