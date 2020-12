Verso Sassuolo-Milan, De Zerbi perde un giocatore fondamentale

Roberto De Zerbi non potrà contare su un giocatore importante domenica in Sassuolo-Milan. Per squalifica sarà assente Manuel Locatelli.

Dopo due pareggi consecutivi contro Parma e Genoa, il Milan domenica affronterà il Sassuolo al Mapei Stadium. Una partita insidiosa, considerando il buon inizio di stagione della squadra emiliana.

Stefano Pioli dovrebbe recuperare Zlatan Ibrahimovic e forse Simon Kjaer, ma dovrà comunque fare i conti con infortuni e acciacchi. Un’assenza pesante l’avrà pure Roberto De Zerbi, che contro i rossoneri non potrà contare su Manuel Locatelli.

Il centrocampista 22enne sarà assente per squalifica in Sassuolo-Milan. Infatti, era diffidato e contro la Fiorentina ha rimediato un cartellino giallo che gli farà saltare il match contro la sua ex squadra.

Sicuramente l’assenza di Locatelli peserà a De Zerbi, che è riuscito a valorizzare il giocatore cresciuto nel settore giovanile rossonero e lo ha reso fondamentale nel suo impianto di gioco. Il centrocampista originario di Lecco si è anche conquistato la maglia della Nazionale maggiore dell’Italia. Ma domenica pomeriggio al Mapei Stadium sarà in tribuna.