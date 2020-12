Calabria: “Miglior momento della carriera. Il Milan deve puntare in alto”

Il terzino rossonero Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo momento personale con il Milan.

Uno degli intoccabili del Milan attuale è certamente Davide Calabria, convincente in difesa e decisivo di recente anche in fase offensiva.

Il terzino rossonero è stato interpellato da Sky Sport, proprio per commentare il momento attuale della sua squadra.

“Stiamo vivendo un momento finalmente positivo con il Milan – ha detto Calabria – Anche a livello personale è forse il miglior momento della mia carriera, fisicamente e mentalmente mi sento molto bene”.

Sugli obiettivi del Milan: “Abbiamo tutte le qualità necessarie per restare in alto il più possibile. Non dobbiamo distrarci e continuare a lavorare seriamente. Il Milan deve puntare in alto sempre, nonostante infortuni e pandemia. Veniamo da un lungo periodo difficile, ma siamo lì e vogliamo restarci”.

Anche MilanTV ha interpellato il terzino classe ’96. Il quale si è dimostrato voglioso di tornare subito alla vittoria dopo i recenti stop: “Vogliamo tornare a vincere, col Genoa è stata la gara meno brillante. Ma abbiamo sempre meritato i 3 punti. Col Sassuolo non possiamo sbagliare, andremo lì per vincere e dominare”.

Su Kalulu: “Deve essere contento di ciò che ha fatto, ma senza esaltarsi troppo. E’ giovane, è bravo e si è ambientato bene nel nuovo campionato. Crescerà molto se continuerà a lavorare e volersi migliorare, senza fermarsi”.

L’ipotesi Nazionale: “Il gruppo per l’Europeo sembrava fatto, poi con la pandemia è stato tutto rimandato e il c.t. ha potuto coinvolgere altri calciatori. E’ un bene per la Nazionale. Io mi sono trovato in una squadra forte e coesa, è bello indossare la maglia azzurra. Spero di poter far parte dei convocati all’Europeo”.

