Coppa Italia, Milan-Torino: data e orario della partita

La Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari degli ottavi di Coppa Italia. Ecco quando si giocherà Milan-Torino

Nella seconda metà della stagione si moltiplicheranno gli impegni per Pioli e i suoi ragazzi. Tra questi c’è anche la Coppa Italia. La Lega Serie A, ha oggi comunicato le date e gli orari degli ottavi di finale della competizione.

Tutte le gare del turno si giocheranno giorno 13 gennaio. Il Milan affronterà il Torino di Giampaolo alle ore 20.45. Le squadre si affronteranno in una gara secca, decisiva per la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. I rossoneri affronteranno quindi l’ex allenatore della scorsa stagione, salvo imprevisti in corsa per Giampaolo e il suo operato.