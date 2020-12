Rinnovi Milan, lavori in corso: le ultime su Calabria e Kessie

Il Milan al lavoro per due rinnovi importanti. Si tratta dei contratti di Calabria e Kessie, titolarissimi della squadra di Pioli.

La stagione dei rinnovi sta per cominciare. Il Milan dovrà seriamente impegnarsi per risolvere al più presto diverse situazioni contrattuali.

Le più impellenti riguardano coloro che vanno in scadenza a giugno 2021, ovvero Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Questioni delicate che andranno prese con le molle.

Ma secondo Calciomercato.com il club si sta muovendo anche per blindare due titolarissimi della formazione di Pioli, nonostante abbiano scadenze meno ravvicinate.

I calciatori in questione sarebbero Davide Calabria e Franck Kessie. I due calciatori sono ormai da tempo punti fermi negli schemi rossoneri.

Sia il terzino che il mediano sono stati contattati dalla società nelle scorse ore. La volontà è quella di blindarli al più presto, nonostante la scadenza attuale fissata al 2022.

Pare che il Milan voglia trovare un duplice accordo: Calabria e Kessie dovrebbero firmare fino al 2024. I contatti sono avviati, nelle prossime ore il club lavorerà ai fianchi dei rispettivi agenti.

Inoltre i rossoneri vogliono evitare di trovarsi forti pretendenti per i suddetti gioielli. Non a caso Calabria vanta molti estimatori in Spagna, mentre Kessie piace molto all’Inter di Conte.