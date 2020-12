Infortunio Ibrahimovic, potrebbe saltare anche un big match

Nuovo infortunio per Ibrahimovic che chiude così il suo 2020. L’attaccante rientrerà soltanto nel 2021 ma è a forte rischio la sua presenza per Milan-Juve.

Un nuovo infortunio per Ibrahimovic, questa volta al polpaccio sinistro. L’attaccante del Milan si è fermato dopo l’allenamento: la risonanza ha riportato la soffusione del muscolo soleo. Farà un nuovo controllo fra 10 giorni, quindi significa che il suo 2020 è ormai finito. Salterà Sassuolo e Lazio sicuramente, c’è invece preoccupazione in vista della Juventus.

Dopo la sosta di Natale, il Milan tornerà in campo contro il Benevento il prossimo 3 gennaio. Anche questa partita è a forte rischio, ma il pensiero dei tifosi rossoneri è rivolta a tre giorni dopo: il 6 gennaio infatti, a San Siro, è in programma Milan–Juventus, scontro al vertice e il grande ritorno dell’ex Andrea Pirlo da avversario.

Sarebbe un’assenza pesantissima quella di Zlatan per una partita così. Anche se riuscirà ad esserci, difficilmente lo vedremo al top della forma per quel giorno. Pioli vuole tornare ad utilizzarlo soltanto quando avrà la certezza che è recuperato al 100%, senza correre altri rischi. I tifosi sono seriamente preoccupati, e sui social ormai non hanno più dubbi: il Milan a gennaio deve prendere un vice Ibrahimovic. Difficile che ciò avverrà prima di Milan–Juventus del 6 gennaio…