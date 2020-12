Milan, scelto il colpo in difesa! Accordo vicino, i dettagli

Il Milan è molto vicino al colpo in difesa: l’accordo è ad un passo. Fra domanda e offerta ballano solo cinque milioni.

Il Milan ha scelto il colpo in difesa per il calciomercato invernale. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i rossoneri sarebbero più vicini a Simakan dello Strasburgo. La trattativa è iniziata l’ultimo giorno del mercato estivo: non se ne è fatto nulla per questioni di tempo, ma adesso Maldini sembra aver deciso di andare fino in fondo.

Leggi anche:

Ci sono stati dei passi avanti importanti nella trattativa: la valutazione del calciatore è di 20 milioni, il Milan ne offre 15 e ci sono alte possibilità di arrivare ad una fumata bianca. Per quanto riguarda il ragazzo, l’accordo c’è già da tempo: per lui è pronto un contratto di cinque anni a cifre ancora sconosciute. Manca la stretta di mano con lo Strasburgo, che continua a chiedere cinque milioni in più. Si può arrivare però ad un accordo in tempi brevi.

La cosa importante, però, è che il Milan sembra aver deciso chi prendere in difesa. Sappiamo che ci sono diversi nomi sul taccuino di Maldini e Massara: Simakan è fra i primi, ma c’è anche Ozan Kabak dello Schalke 04. Stando a queste ultime voci di calciomercato, però, i rossoneri sembrano aver optato per il francese, molto forte nell’uno contro uno proprio come richiesto da Maldini.