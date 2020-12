Sky – Infortunio Ibrahimovic, necessario l’intervento sul mercato

Parte la caccia al vice-Ibrahimovic nel calciomercato di gennaio. La conferma è arrivata anche da Sky Sport.

Il Milan dovrà fare ancora a meno di Zlatan Ibrahimovic. Salta il Sassuolo, la Lazio e probabilmente anche il Benevento. La speranza di Stefano Pioli è di averlo per Milan–Juve del 6 gennaio, ma non sarà semplice. L’attaccante si è infortunato oggi dopo l’allenamento: sembrava poter rientrare contro il Sassuolo e invece è costretto ad un nuovo stop.

Dopo la notizia, i tifosi si sono riversati sui social a chiedere a gran voce un nuovo acquisto in attacco. Un vice Ibrahimovic è infatti fondamentale a questo punto perché è evidente che l’attacco del Milan non può reggersi soltanto sullo svedese. Anche Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport 24, ha confermato che i rossoneri adesso dovranno intervenire sul mercato.

Probabile che si siano convinti anche Maldini e Massara. Che, per adesso, non avevano preso in considerazione granché l’idea di un altro attaccante. Adesso invece la situazione è diversa e l’arrivo di un nuovo centravanti diventa quasi d’obbligo.