Dalla Spagna – Confermato l’addio al Real Madrid | C’è il Milan

Addio al Real Madrid, ormai non ci sono più dubbi per il centrocampista. In Spagna lo accostano anche al Milan, e sarebbe un colpo pazzesco!

Non ci sono più dubbi: Isco Alarcon lascerà il Real Madrid nel calciomercato invernale. Un addio inevitabile, visto che il trequartista non viene più preso in considerazione da Zidane. L’obiettivo è lasciare la Spagna e provare un nuovo campionato, ma la priorità è un’altra: cercare una squadra che gli dia continuità e minutaggio.

La Serie A gli piace, la Juventus lo corteggia da tempi non sospetti. Secondo quanto riportato da Sport.es, però, sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan, oltre a Siviglia, Everton e Arsenal. Insomma, il calciatore ha diverse opzioni sul piatto, e fra queste c’è anche il Milan. Per Maldini è un’operazione difficile, quasi impossibile: nonostante la rottura, il costo del cartellino è comunque alto (30-40 milioni) ma il vero ostacolo è lo stipendio.

Difficilmente quindi il Milan riuscirà a portare in rossonero Isco, nonostante la forte amicizia fra l’ex Malaga e Brahim Diaz, il trequartista rossonero (proprio in prestito dal Real). Più probabile che il centrocampista finirà in Premier League, con Everton e Arsenal che non hanno problemi di natura economica. Arteta lo vuole fortemente con sé ai Gunners: la situazione di classifica è drammatica e un acquisto importante come questo potrebbe aiutare, e non poco.