Sportmediaset – Scamacca al Milan, scambio col Genoa | I dettagli

Il Milan pensa a Scamacca per il ruolo di vice Ibrahimovic. L’attaccante è del Sassuolo, ma Maldini tratta uno scambio col Genoa.

Il Milan è alla ricerca di un vice Ibrahimovic e, secondo Sportmediaset, Elliott avrebbe dato il via libera all’operazione. Difficile però arrivare a calciatori di un certo livello come Mandzukic, troppo in là con l’età e con lo stipendio. Complicata anche la pista che porta a Milik: troppo alte le richieste del Napoli per un calciatore in scadenza di contratto al termine di questa stagione.

Da escludere anche Papu Gomez, che non è un centravanti – ma potrebbe tornare in altri discorsi. L’opzione più concreta al momento sembra essere Gianluca Scamacca, il centravanti del Genoa di proprietà del Sassuolo. L’attaccante è una delle poche note liete di questo inizio di campionato del Grifone. Il Milan, tra l’altro, mercoledì sera stava per subire un grande gol proprio da lui, in rovesciata.

Calciomercato Milan, Scamacca come vice Ibra

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Milan e il Genoa potrebbero discutere di uno scambio: Scamacca in rossonero e Lorenzo Colombo in rossoblu, in prestito. Potrebbe essere una buona soluzione anche per l’ex Primavera, che ha trovato troppo poco spazio finora al Milan mentre a Genova avrebbe più chance di giocare. Ricordiamo però che il calciatore è di proprietà del Sassuolo, quindi l’attuale accordo fra i neroverdi e il club di Preziosi passerebbe al Milan.

Il Genoa lo ha preso in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni, quindi poi a fine stagione i rossoneri potrebbero valutare l’eventuale acquisto a titolo definitivo. Per adesso però c’è un buco da coprire e Scamacca sembra essere un nome interessante per il vice Ibrahimovic.