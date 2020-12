Il calciatore del Barcellona è in rotta con Messi e potrebbe andar via. In Spagna lo accostano al Milan di Ibrahimovic.

Il calciomercato di gennaio è alle porte. Il Milan è alla ricerca dei rinforzi adatti a migliorare la rosa. Ci vuole più competitività e la coperta per adesso è troppo corta. Oltre al difensore e all’attaccante, assolutamente necessari, Maldini è alla ricerca di un centrocampista. Un giocatore di qualità che possa prendere il posto di Krunic. Il bosniaco è si valido, ma non proprio all’altezza del progetto rossonero.

In questa stagione lo abbiamo visto occupare diverse posizioni, dalla mediana alla trequarti. Ma rispetto al resto della rosa, si nota in lui un livello leggermente sotto la media. Serve un quarto centrocampista, dalle qualità simili a Kessie, Bennacer e Tonali.

Ecco che dalla Spagna arriva un nome molto interessante. Un giovane, un classe ‘99 di grande prospettiva.

Riqui Puig, un talento per il centrocampo rossonero

Secondo quanto riportato da Don Balon, il Milan potrebbe diventare la prossima destinazione di Riqui Puig, il centrocampista 21enne del Barcellona. Nella squadra di Koeman non ha molto spazio, in più si parla di un rapporto non proprio idilliaco con Lionel Messi, e questo è un fattore sempre molto influente nelle scelte di mercato della società.

Lo spagnolo Puig è soprattutto abituato a giocare in un centrocampo a 3. Ma come Tonali, con un pò di lavoro potrebbe adattarsi alla formula di Pioli. Cresciuto esclusivamente nella cantera blaugrana, viene paragonato per caratteristiche tecniche a Xavi e Iniesta.

Non si è parlato di un prezzo d’acquisto per Riqui Puig. Come riferito dalla testata spagnola Don Balon, il giocatore potrebbe essere ceduto in prestito con un’opzione d’acquisto.

Il profilo di Puig può davvero fare al caso del Milan. Si attendono ulteriori sviluppi; il 4 gennaio, data di inizio del calciomercato, è ormai vicinissimo.