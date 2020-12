Calciomercato Milan – Milik, l’agente incontra il Napoli: la situazione

Stamattina è avvenuto l’incontro tra l’agente di Milik e la dirigenza del Napoli. Il calciatore è in uscita e piace al Milan come vice-Ibrahimovic

Il Milan è in totale emergenza. Zlatan Ibrahimovic si è infortunato stamane e si rivedrà in campo soltanto nel 2021. Ecco che la dirigenza rossonera è a caccia di un sostituto valido. Uno tra i nomi più quotati a prendere il posto di Zlatan è quello di Milik. Il polacco è ormai ai margini del progetto del Napoli. Non è incluso neanche nella rosa dell’attuale stagione. Il suo addio è imminente.

Ciò che manca a Milik per accasarsi in un altro club è l’accordo con la società napoletana. Proprio stamattina, l’agente del giocatore ha incontrato a Castel Volturno la dirigenza del club di De Laurentiis, ma il dialogo tra le parti è ancora teso.

L’incontro del Napoli con l’agente di Milik: i dettagli

Il Napoli non sembra intenzionato ad andare incontro all’attaccante polacco. È ciò che emerge dall’incontro avvenuto oggi tra la dirigenza celeste e Pantak, manager di Milik, come riportato da Gianluca Di Marzio. Il rapporto tra la società e il giocatore è interdetto da tempo e il Napoli non sta rendendo semplice la sua cessione.

Il tasto più dolente è il prezzo d’uscita del giocatore, fissato tra i 15 e 18 mln di euro. La cifra è troppo alta per un calciatore in scadenza a giugno 2021. Questo allontana le pretendenti di Milik e di conseguenza il suo approdo in nuovo club.

Se l’accordo tra le parti dovesse sfumare, il polacco potrebbe rimanere al Napoli fino all’estate, per poi andar via a costo zero. È chiaro che la società di De Laurentiis, in questo modo, non trarrebbe nessun guadagno, anzi. E in più Milik continuerebbe a non giocare. L’incontro di oggi è servito quindi a poco. I rapporti rimangono molto tesi. Servirà un altro summit per decidere il destino del giocatore. Il Milan rimane alla finestra ad aspettare ulteriori sviluppi.