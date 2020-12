Ex Milan – Bertolacci ritrova Biglia e Borini: nuova avventura

Andrea Bertolacci oggi firmerà con la sua nuova squadra, dove già militano da qualche mese due altri ex rossoneri.

Andrea Bertolacci finalmente trova squadra. L’ex centrocampista del Milan oggi dovrebbe firmare per il suo nuovo club.

Come scritto da Alfredo Pedullà, il mediano classe ’91 si unirà al Fatih Karagümrük, squadra della prima divisione turca.

Bertolacci, dopo l’addio al Milan, ha giocato nella scorsa stagione con la Sampdoria senza però trovare continuità, rimanendo svincolato al termine del campionato.

In Turchia Bertolacci ritroverà ben due vecchi compagni dei tempi del Milan, ovvero Lucas Biglia e Fabio Borini. Il mediano argentino ha firmato per il Karagümrük da qualche mese dopo la scadenza di contratto, l’attaccante invece è in Turchia da qualche giorno.

La compagine turca, che gioca le proprie gare casalinghe ad Istanbul, è tornata nella prima serie dopo un’assenza di 36 anni. E ha deciso di puntare su molti calciatori internazionali.

Oltre ai tre ex Milan, il Karagümrük ha ingaggiato alcune vecchie conoscenze del calcio italiano, come il portiere Emiliano Viviano, il difensore Ervin Zukanovic ed il mediano Cristobal Jorquera.