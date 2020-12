Leao, è il gol più veloce di sempre in Italia: record assoluto!

Leao ha appena segnato in Sassuolo-Milan il gol più veloce di sempre in Serie A: è andato in rete dopo soli 6,20 secondi!

Il Milan è andato in rete contro il Sassuolo dopo 6,25 secondi: come rivelato da Sky Sport, è la rete più veloce di sempre del campionato italiano. In gol Leao, che ha ricevuto la verticalizzazione di Brahim Diaz e ha battuto Consigli con un tiro sul primo palo. Pazzesco!

Record assoluto nel calcio italiano quindi per l’attaccante rossonero, schierato quest’oggi da Stefano Pioli come punta centrale. In assenza di Ibrahimovic e Rebic, l’allenatore punta quindi sul portoghese. Che ha iniziato benissimo firmando la rete più veloce della storia del nostro campionato.

Leggi anche:

Serie A e Coppa Italia, i gol più veloci

La rete di Leao supera quella di Sesa: l’attaccante svizzero, in un Monza-Lecce del 23 agosto 1998 (andata del primo turno di Coppa Italia), impiegò 8 secondi per sbloccare il risultato. Otto secondi anche per Paolo Poggi (per la precisione 8,9), ma questa volta in campionato e non in Coppa Italia: firmò la rete dell’1-o con la maglia del Piacenza contro la Fiorentina, su assist del grande Hubner.

In questa speciale classifica, al terzo posto, c’era Marco Branca, in rete dopo 9 secondi in un Udinese-Fiorentina di Serie A: ci mise poco più di nove secondi per sbloccare il risultato, firmò una tripletta poi a fine partita. Adesso però il suo posto sul podio è spodestato perché si inserisce Leao, che va direttamente in testa ed entra nella storia del calcio italiano.