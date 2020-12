Massara: “Pronti a migliorare il Milan. Gomez? Non ci riguarda”

Prima del calcio d’inizio di Sassuolo-Milan ha parlato Massara. Ecco le dichiarazioni del Direttore sportivo dei rossoneri anche sul mercato

Le dichiarazioni di Massara, Direttore sportivo del Milan, prima del calcio d’inizio di Sassuolo-Milan, ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Gomez? E’ un calciatore molto forte ma è dell’Atalanta. E’ una questione che non ci riguarda assolutamente, non so se sia così netta. All’Inter cosa ruberesti? Ha moltissimi calciatori forti ma siamo contenti dei nostri”.

Priorità difensore – “Non è cambiato nulla, siamo convinti di avere un organico all’altezza. L’assenza di Ibra non è nuova, speriamo duri il meno possibile. Abbiamo sempre detto che siamo pronti a migliorarci alle condizioni giuste. Si preannuncia un mercato difficile”