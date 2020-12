Gol Leao – È il più veloce in Europa, 3° al mondo

La rete di Leao è la più veloce in Italia e in Europa, al mondo invece è il terzo in classifica. Ecco chi sono al primo e secondo posto.

Rafael Leao in Sassuolo-Milan ha segnato un gol storico. La rete dell’1-0 è infatti la più veloce di sempre, ma non solo in Italia fra Serie A e Coppa Italia; è anche la rete più veloce d’Europa fra tutti i campionati. Per quanto riguarda la classifica mondiale, invece, è al terzo posto dietro a Ricardo Olivera e Nawaf Al Abed, entrambi probabilmente inarrivabili.

Al primo posto di questa speciale classifica c’è proprio Nawaf Al Abed, in gol dopo 2,3 secondi. L’attaccante riuscì a segnare tirando da centrocampo. La sua squadra, l’Al-Hilal, fu successivamente sanzionata per aver schierato sei calciatori di età superiore ai 21 anni.

Al secondo posto c’è invece Ricardo Olivera, omonimo dell’ex attaccante del Milan. Anche lui, come l’altro, in rete praticamente subito dopo la battuta con un tiro da centrocampo. La partita era Soriano Interior-Rio Negro Capital, in Uruguay.

Al terzo posto quindi c’è Leao con una rete dopo 6,7 secondi di partita. A differenza degli altri due, l’attaccante portoghese è andato in rete in seguito ad un’azione corale (bravissimo Calhanoglu a imbeccarlo). Il rossonero ha superato il record di Paolo Poggi per quanto riguarda il calcio italiano fra Serie A e Coppa Italia.