Lorient-Rennes, tragedia in campo: giardiniere schiacciato dalle luci

Una bruttissima notizia arriva dalla Francia. Dopo Lorient–Rennes, partita di Ligue 1, sono crollate le luci usate per la luminoterapie del campo. Purtroppo è rimasto schiacciato un giardiniere di 38 anni: l’uomo è stato trasportato in condizioni gravi in ospedale e lì è morto. La notizia è stata riportata da RMC Sport, l’uomo era padre di tre bambini.

