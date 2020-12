Dubbio Tonali, Krunic unico centrocampista | Tre opzioni per Pioli

Con Bennacer e Kessie out, e con Tonali in dubbio, Pioli dovrà reinventare il centrocampo. Ecco le opzioni al vaglio.

In questo finale di stagione sembra che la sfortuna si sia abbattuta sulla rosa di Pioli. Quanti infortuni in casa Milan! Nella partita di oggi altre due tegole rimediate per la squadra. Tonali si è infortunato nel corso del primo tempo: risentimento all’adduttore per lui; Kessie, con il giallo ricevuto da Mariani, è squalificato per diffida. Quindi l’ivoriano salterà certamente Milan-Lazio mercoledì sera. Per Tonali si attendono ulteriori esami e sviluppi.

Ma questi sono soltanto i guai emersi nella giornata di oggi. Già, perchè tra le assenze più importanti per infortunio c’è anche quella di Ismael Bennacer. In coppia con Kessie, l’algerino teneva le redini di centrocampo e dettava ogni ritmo. I due davano sicurezza alla squadra e allo stesso tempo rappresentavano un ostacolo per ogni avversario.

La partita contro la Lazio vede quindi un centrocampo rossonero in totale allarme rosso. Se anche Tonali non dovesse farcela, chi giocherà a centrocampo insieme a Rade Krunic? Ecco le opzioni che Pioli valuterà in questi giorni in attesa di notizie dall’infermeria.

Milan-Lazio, chi gioca a centrocampo?

Quella contro la Lazio sarà una partita molto tosta. Più di quella giocata oggi contro il Sassuolo. Se pensiamo al centrocampo biancoceleste ci vengono subito in mente nomi importanti: Milinkovic-Savic e Luis Alberto sopra tutti. Nel 3-5-2 di Inzaghi, il reparto di centrocampo è il fulcro della squadra.

Con le assenze importantissime nella mediana rossonera, Pioli dovrà escogitare la giusta mossa per controbattere alla Lazio. Nel suo 4-2-3-1 è certo che a centrocampo Krunic partirà titolare: è l’unico calciatore della rosa rimasto in quel ruolo. A fianco a lui, potrebbe agire Calhanoglu. Il turco dovrebbe rinunciare al ruolo di trequartista e lasciarlo a Brahim Diaz. Non sarebbe un’esperienza nuova per il 10 rossonero, dato che ha ricoperto quel ruolo col Bayer Leverkusen e anche in alcune occasioni con Giampaolo in panchina.

Oltre alla visione di gioco e alle evidenti qualità tecniche, Calhanoglu è un calciatore abile nel coprire le zone di campo e a lavorare in fase di interdizione. Ci mette sempre tutto se stesso in campo e corre davvero tanto. Ecco perché potrebbe fare bene anche in quel ruolo.

Idee Calabria e Saelemaekers

Allo stesso tempo, togliere Calhanoglu dal tridente potrebbe essere un rischio. Hakan è una certezza e, in assenza di Ibrahimovic, si sta rivelando un punto di riferimento in fase offensiva e in costruzione. Pioli potrebbe pensare allora ad impegnare nella mediana Calabria o Saelemaekers. A pensarci sarebbe molto strano, ma i due hanno delle caratteristiche che potrebbero tornare utili.

In più se uno dei due dovesse essere impegnato al fianco di Krunic, avrebbe il sostituto pronto a farne le veci. Dalot per Calabria e Castillejo per Saelemaekers. Entrambi validi ricambi. Ma quest’ultima è sicuramente l’ipotesi meno accreditata. Calhanoglu parte come favorito al fianco di Krunic. È tutto nelle mani di Pioli, vedremo cosa si inventerà.