Il Milan starebbe pensando nuovamente a Mehdi Benatia. Il difensore marocchino si libera dall’Al Duhail a gennaio. Non solo i rossoneri sulle sue tracce

Nuova opportunità di calciomercato per il Milan. I rossoneri – come riporta TMW – avrebbero effettuato un sondaggio per per Mehdi Benatia. Il calciatore è desideroso di far ritorno nel calcio che conta e il Diavolo potrebbe certamente essere una strada percorribile.

Il Milan, però, non è l’unica squadra ad aver chiesto informazioni. Per l’ex Roma e Juventus si registrerebbero anche alcune sirene dalla Turchia.

La situazione Benatia andrà certamente monitorata anche perché il marocchino si libererà a zero a gennaio, quando vedrà scadere il contratto con l’Al Duhail, club del Qatar.

La necessità di acquistare un nuovo attaccante potrebbe portare i rossoneri a valutare l’arrivo di un difensore a costi più contenuti.