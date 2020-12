Milan, 15 partite consecutive con almeno due gol segnati

Con la partita di oggi contro il Sassuolo, il Milan ipoteca le 15 gare consecutive con almeno due gol segnati. È ancora record per la squadra di Pioli

Oltre ad affermare la prima posizione in classifica, il Milan di Pioli ipoteca un altro record. Anzi, migliora il primato precedente. La bella vittoria e prestazione, oggi a Reggio Emilia, vale ai rossoneri la 15esima gara consecutiva con almeno due gol segnati. Ma già con Genoa-Milan, terminata 2-2, il Milan aveva battuto il record del Grande Torino fermo a 13 partite consecutive con almeno due gol fatti.

Leggi anche:

Il match di oggi rappresenta il record dei record per i rossoneri. Una statistica molto importante questa, che rappresenta la continuità offensiva della squadra di Pioli. Nonostante l’emergenza infortuni, tutti si fanno trovare pronti all’evenienza. Oggi è toccato a Leao e Saelemaekers. Ma non dimentichiamo che molto spesso nel Milan non segnano soltanto gli attaccanti.

Ci basta pensare alla doppietta di Theo Hernandez contro il Parma. O ancora ai gol di Calabria e Kalulu a Genova. Tutti difensori andati a segno. La lista marcatori del Milan è molto lunga, a dimostrazione del fatto che ogni reparto supporta l’altro e lotta in ogni situazione.