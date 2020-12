Oltre alla vittoria, il Milan torna da Reggio Emilia con un altro infortunio. Con Tonali out e Kessiè in diffida, potrebbe esserci il richiamo a Pobega

Il Milan torna casa con una vittoria importantissima. L’1-2 contro il Sassuolo permette ai rossoneri di mantenere la prima posizione in classifica. Prestazione sontuosa da parte di tutta la squadra, peccato che alla fine del primo tempo Tonali si sia infortunato. Il danno fisico a Sandro è stato procurato da un fallo di Djuricic. Una brutta spinta da parte del neroverde ha causato un risentimento all’adduttore per Tonali.

Così, oltre a Bennacer, anche l’8 rossonero potrebbe saltare la gara contro la Lazio di mercoledì: un’altra partita importantissima per la classifica e per concludere l’anno nel migliore dei modi. Ma non è finita qui. Perchè Kessiè durante il secondo tempo di Sassuolo-Milan ha ricevuto un’ammonizione dall’arbitro Mariani. Il cartellino giallo vale all’ivoriano la diffida: anche lui salterà il match contro la Lazio.

Non sappiamo se Tonali potrà recuperare di qui a mercoledì, ma è certo che il centrocampo del Milan è in totale emergenza. Ecco quindi che per ricorrere ai ripari si potrebbe tentare la strategia Pobega.

Ritorno di Pobega dallo Spezia?

Tommaso Pobega servirebbe come il pane al Milan in questo momento. Il calciatore era stato mandato in prestito allo Spezia ad inizio stagione. La mossa della dirigenza prevedeva che il centrocampista raccogliesse la giusta esperienza nella squadra ligure per poi ritornare al Milan.

Ma la rosa di Pioli, data la bufera abbattutasi nel reparto di centrocampo, ne ha bisogno adesso più che mai. La dirigenza potrebbe allora richiamare Pobega dal prestito nell’immediato. Certo è che serve un accordo tra le parti. Non è detto che lo Spezia lo lasci tornare proprio adesso.

Il prestito del centrocampista ha una scadenza fissata nell’estate del 2021. Non sarebbe facile riuscire nell’impresa di riportare Pobega a casa, nel suo Milan. Sta di fatto che Pioli ha bisogno di uomini a centrocampo e il richiamo al 21enne potrebbe essere la mossa più azzeccata. Pobega ha dimostrato grande talento e conosce già la squadra. Vedremo quali saranno le mosse della dirigenza nei prossimi giorni.