Sassuolo-Milan, formazioni ufficiali: Leao punta centrale, Theo c’è

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan, valevole per la tredicesima giornata di Serie A. Ecco le scelte di Stefano Pioli

Un Milan in forte emergenza sfida il Sassuolo per la tredicesima giornata di Serie A. I rossoneri devono fare a meno, ancora una volta, di Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer, Gabbia e Rebic. Lo stop del croato, arrivato ufficialmente ieri, porta Pioli a puntare su Leao come punta centrale.

Sulla trequarti Saelemaekers torna titolare sulla destra. Il reparto è completato da Calhanoglu e Brahim Diaz, che ha vinto il ballottaggio con Hauge. In difesa torna Theo Hernandez.

De Zerbi, invece, si affida a Berardi e Defrel in avanti.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Mian

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Lopez, Bourabia; Berardi, Djuricic, Traoré; Defrel. A disp.: Pegolo, Turati; Ayhan, Chiriches, Kyriakopoulos, Muldur, Peluso; Magnanelli, Obiang; Boga, Caputo, Haraslin, Raspadori. All.: De Zerbi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Díaz; Leão. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Conti, Dalot, Duarte, Musacchio; Castillejo, Hauge, Krunić; Colombo, Maldini, Roback. All.: Pioli.