Scamacca, non solo Milan | Spunta l’offerta di una rivale

Gianluca Scamacca piace molto al Milan, ma i rossoneri dovranno guardarsi dal tentativo di un altro club di Serie A.

La sosta natalizia del campionato, che prenderà il via dal 24 dicembre, sarà periodo ampiamente foriero per i nuovi rumors di calciomercato.

La sessione di gennaio è ormai alle porte ed il Milan potrebbe essere uno dei club più attivi. In particolar modo per la ricerca di un vice-Ibrahimovic.

L’infortunio muscolare dello svedese obbliga il club rossonero a cercare un centravanti alternativo sul mercato. Ed un nome, proveniente dalla Serie A, è già considerato un obiettivo primario.

Il profilo in questione è quello di Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa ma di proprietà del Sassuolo. Il classe ’99 è seguito dal Milan ormai da diversi mesi.

Un centravanti che piace, sia per il carattere forte e maturo, sia per le qualità tecniche invidiabili. Non a caso è un titolarissimo della formazione rossoblu.

Secondo le ultime informazioni della Gazzetta dello Sport però il Milan dovrà guadarsi dalla concorrenza di una rivale di campionato. La Fiorentina sembra essersi mossa di recente proprio per Scamacca.

I viola lo vorrebbero a gennaio, come rinforzo per un reparto, quello offensivo, che fatica ad ingranare. Prima offerta già lanciata: scambio di prestiti con il Genoa, che otterrebbe l’ex milanista Patrick Cutrone a titolo temporaneo.

Il tutto però deve passare per il Sassuolo, che preferirebbe separarsi da Scamacca in futuro solo a titolo definitivo. Sono 20 i milioni richiesti per il cartellino del giovane attaccante. Il Milan osserva e valuta il da farsi.