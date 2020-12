Di Marzio: “Depay, Scamacca e Jovic non sono obiettivi”. Conferme su Simakan

Il noto giornalista ha risposto alla domanda di un tifoso su Twitter. Secondo lui i tre attaccanti non sono obiettivi del Milan.

In risposta al tweet di un utente, Gianluca Di Marzio ha parlato del calciomercato del Milan e in particolare di tre nomi: Depay, Scamacca e Jovic. Stando alle ultime indiscrezioni, questi tre sarebbero nel mirino di Maldini e Massara per rinforzare l’attacco a gennaio. Ma a quanto pare non è così.

Depay non è un obiettivo. Così come non lo sono Jovic e Scamacca. Sempre che io sappia eh… — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 21, 2020

Secondo le informazioni in possesso del noto giornalista, nessuno di quei tre sarebbero un obiettivo dei rossoneri al momento. Invece conferma il forte interesse del Milan per Simakan, individuato come rinforzo ideale per il centrocampo. E infatti l’indiscrezione ha trovato risposte positive anche dalla Francia: secondo FootMercato, Maldini è in pressing sullo Strasburgo per provare a chiudere.

Per Maldini Simakan è la prima scelta che io sappia poi vedremo — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 21, 2020

L’accordo con il calciatore c’è già dalla scorsa estate sulla base di un quinquennale. C’è da trovare l’intesa con il club, che valuta il difensore intorno ai 20 milioni di euro, si può chiudere intorno ai 15-18.