Giudice Sportivo: Kessie squalificato, salta Milan-Lazio

Kessie è stato ammonito in Sassuolo-Milan ed era diffidato, quindi sarà out in Milan-Lazio. Il Giudice Sportivo ufficializza la squalifica.

Franck Kessie salterà Milan-Lazio, big match della quattordicesima giornata di Serie A che si disputa mercoledì sera a San Siro.

Il Giudice Sportivo nel comunicato ha confermato la squalifica per una giornata dopo l’ammonizione in Sassuolo-Milan: «per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione)».

Kessie era diffidato e il cartellino giallo preso durante il match di Reggio Emilia lo mette fuori dai giochi contro la Lazio. Un’assenza pesante, considerando pure l’assenza per infortunio di Ismael Bennacer e quella possibile di Sandro Tonali. Al posto dell’ivoriano giocherà Rade Krunic a centrocampo.