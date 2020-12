Infortuni Tonali e Rebic | Le ultime news da Milanello

Tonali e Rebic ancora in dubbio per Milan-Lazio. Mister Pioli spera di recuperarli, però solamente domani si capiranno le loro condizioni.

Stefano Pioli non sa ancora se avrà a disposizione Sandro Tonali e Ante Rebic per Milan-Lazio di mercoledì sera. Nessuno dei due era presente oggi all’allenamento di scarico a Milanello.

Lo staff valuterà i due giocatori nella seduta di domani. Dover rinunciare a entrambi sarebbe pesante, però è soprattutto l’assenza dell’ex Brescia a poter risultare maggiormente impattante. Infatti, senza Tonali andrà messo al fianco di Rade Krunic un giocatore che non è un centrocampista puro.

In queste ore si parla soprattutto di un impiego di Hakan Calhanoglu in mediana nel 4-2-3-1. Il trequartista turco è un’opzione che Pioli prende in considerazione, consapevole che giocare in un centrocampo a due non è l’ideale per il 10 del Milan. Un’altra ipotesi è Davide Calabria, abituato ad agire da terzino ma che non si tirerebbe indietro dall’adattarsi a un ruolo completamente diverso.