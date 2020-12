Leao: “Ibra un leader. Ecco chi ha più talento al Milan”

Rafael Leao è stato intervistato dal portale 433. L’attaccante del Milan ha parlato di Zlatan Ibrahimovic ma non solo. Ecco tutte le sue dichiarazioni

Rafael Leao è stato intervistato dal portale ‘433’. Nel corso della chiacchierata – riportata dal profilo Twitter del Milan – ha parlato di Zlatan Ibrahimovic ma anche di Daniel Maldini: “Chi è il più forte fisicamente? Questa è semplice, Zlatan Ibrahimovic. Lui è il leader della squadra. Rigore in finale? Direi sempre Zlatan anche se ha sbagliato gli ultimi che ha tirato. Kessie, contro la Fiorentina, ne ha segnato uno e sbagliato uno. Lo farei comunque calciare a Zlatan, lui vive per certi momenti”.

“Chi è il più talentoso? Daniel Maldini. E’ forte ha tanto talento, il 2021 sarà il suo anno. Spero che l’anno prossimo abbia più chance per mettersi in mostra, perché gli voglio bene da amico e come calciatore ha tanto talento”.

Chi è il più veloce della squadra? “Se sono in campo, sono io il più veloce. Quando esco è Theo Hernandez”.