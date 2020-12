Lotta scudetto, Mancini non ha dubbi: “Juve e Inter le più forti”

Parla il Ct della Nazionale di calcio italiana, Roberto Mancini. Le sue parole in merito alla lotta scudetto: Juventus e Inter restano le favorite

Nel corso di una conferenza stampa via web, Roberto Mancini ha parlato anche della lotta scudetto. Il Milan dopo il successo contro il Sassuolo non può più nascondersi ma Juventus e Inter, come da pronostico ad inizio stagione, sono lì, insieme ai rossoneri.

Il Commissario tecnico della Nazionale in merito al campionato non ha dubbi: “E’ più bello, con tante squadre in pochi punti. Io ho citato club meno importanti, la Juve è sempre molto forte, il Milan sta facendo benissimo, il Napoli grande campionato, la Roma uguale, la Lazio si sta riprendendo.

Il campionato è più avvincente, è meglio per tutti. Chiaro che la Juve rimanga la più forte, ma l’Inter è pressapoco allo stesso livello“.