Milan, concorrenza tedesca per Jovic | La situazione

Jovic non interessa solamente al Milan. Sul centravanti del Real Madrid sirene anche dalla Bundesliga, dove ha già giocato nell’Eintracht Francoforte.

Il Milan pensa a prendere un vice Ibrahimovic ed è rispuntato il nome di Luka Jovic. Il centravanti serbo non trova spazio nel Real Madrid e può lasciare la Spagna a gennaio 2021.

Il club rossonero ci aveva già pensato mesi addietro, quando il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic non sembrava certo e si pensava a un’alternativa. Dopo il prolungamento contrattuale dello svedese, sono comunque circolate indiscrezioni ma la società alla fine non ha preso un altro centravanti.

Calciomercato Milan, Hertha Berlino su Jovic

Il Milan a breve dovrebbe avere un colloqui con Fali Ramadani, agente che cura gli interessi di Jovic. Da trovare la quadra su formula del trasferimento e pagamento dell’ingaggio.

Ma non c’è solamente il Milan sulle tracce di Jovic. Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, anche l’Hertha Berlino pensa a lui per rinforzare l’attacco. Contatti già avviati per provare a riportare il calciatore in Bundesliga, dove ha già vestito la maglia dell’Eintracht Francoforte.

L’Hertha Berlino vuole cedere Krzysztof Piatek, arrivato proprio dal Milan nel gennaio 2020. Il centravanti polacco non ha convinto e ad essere interessata a lui è soprattutto la Fiorentina, che cerca un bomber in grado di garantire un buon numero di gol.