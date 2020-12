Calciomercato Milan, idea dall’Ecuador per il centrocampo

Gli osservatori del Milan sono vigili anche sul mercato sudamericano. Rispunta il nome di Moises Caicedo, giovane talento che piace da tempo.

Il Milan non pensa solamente all’arrivo di un difensore centrale e di un vice Ibrahimovic. La società pensa anche a prendere un nuovo centrocampista.

Nelle ultime ore è risputato fuori il nome di Moises Caicedo, classe 2001 che milita in Ecuador nell’Independiente del Valle. Il giovane giocatore sudamericano viene seguito da tempo dagli scout rossoneri. Già mesi addietro era stato accostato al Diavolo.

Leggi anche:

Mercato Milan, piace Moises Caicedo

Il giornalista ecuadoriano Marco López Castillo ha ribadito l’interessamento del Milan, che però non è l’unico club in corsa per Caicedo. Infatti, la lista delle pretendenti è composta anche da Manchester United, Lipsia, Ajax, West Ham e Alaves.

In pole position c’è il Manchester United, che è l’unico ad avere già un programma un incontro per provare a prendere il giocatore. Il centrocampista 19enne valuterà bene le opzioni per il suo futuro prima di prendere una decisione. L’Independiente del Valle spera in un’asta per ricavare il più possibile dalla cessione del proprio gioiello.