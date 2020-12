Dalla Francia: Thauvin si allontana | Il Milan cambia obiettivo

La pista Florian Thauvin potrebbe essere più lontana per il futuro del Milan. Occhi spostati su un altro attaccante.

Per settimane, o forse anche per mesi, si è parlato del possibile arrivo di Florian Thauvin al Milan, non prima della fine di questa stagione.

L’attaccante esterno dell’Olympique Marsiglia è un obiettivo dichiarato dei rossoneri, come indicato anche da Paolo Maldini, con dichiarazioni che sono state accolte male in Francia.

Thauvin, in scadenza di contratto con l’OM, potrebbe dunque sbarcare in Italia a parametro zero. Ma nelle ultime ore arrivano notizie contrastanti, che vedrebbero il classe ’93 più lontano dai colori rossoneri.

Leggi anche:

Il Milan cambia obiettivo: sale Gomez, scende Thauvin

L’indiscrezione arriva dal portale francese Le10sport.com ed è stata anche confermata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Si parla di un raffreddamento della pista Thauvin per il Milan. I rossoneri restano molto interessati al calciatore transalpino, considerato uno dei migliori talenti della Ligue 1.

Ma il club di via Aldo Rossi sarebbe maggiormente tentato da un’altra ipotesi. Quella di riuscire ad ingaggiare Alejandro Gomez dall’Atalanta.

Il Papu cambierà squadra a gennaio e, secondo le fonti in questione, il Milan è una delle squadre maggiormente incuriosite dall’idea di portare il numero 10 nella propria rosa.

Ieri il d.s. milanista Ricky Massara ha glissato sulle voci riguardanti Gomez. Ma il club intende valutare la situazione e, se ci fosse la possibilità, anche azzardare un’offerta all’Atalanta.

Gomez sale, Thauvin scende. Questo il borsino attuale dell’attacco del Milan in vista del nuovo anno solare. Anche se la priorità resta sempre l’acquisto di un vice-Ibrahimovic, ovvero una punta centrale che possa prendere il posto dello svedese nell’immediato futuro.