Correa è pronto a rientrare contro il Milan. L’attaccante, che ha saltato la sfida di Napoli, avrebbe già smaltito il guaio al polpaccio

Il Milan è in piena emergenza infortuni. Le assenze contro la Lazio saranno davvero parecchie: Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer e Gabbia non ci saranno certamente così come Franck Kessie, squalificato. Saranno da valutare le condizioni di Rebic, che ha accusato un problema al piede, e Sandro Tonali, infortunatosi contro il Sassuolo.

In casa biancoceleste la situazione è certamente migliore ma diversi calciatori sono a rischio: Acerbi, Parolo e Correa hanno saltato la sfida contro il Napoli ma puntano il Milan.

Sull’attaccante arrivano importanti aggiornamenti da Il Messaggero: secondo il quotidiano, il calciatore, che aveva registrato un problema al polpaccio, dovrebbe esserci a San Siro. L’affaticamento del giocatore sarebbe, infatti, rientrato.