Il Milan è di Elliott: la documentazione che non lascia dubbi

Elliott ha spazzato via ogni dubbio, fornendo al comune di Milano la documentazione che certifica che il fondo è il proprietario del Milan

Milan e Inter continuano a dedicarsi al progetto per la costruzione del nuovo stadio. Come riporta il Corriere della Sera, entrambi i club – nella giornata di ieri – hanno presentato dei nuovi documenti al comune.

Documenti che certificherebbero, ancora una volta, che il fondo Elliott è il proprietario effettivo del club rossonero. L’Amministrazione aveva espressamente chiesto alle due società la documentazione che attestasse l’effettiva titolarità delle azioni delle società proponenti”.

Vengono così definitivamente spazzate via tutte le voci dei giorni scorsi che avevano messo in dubbio il fondo come reale proprietario del Milan.