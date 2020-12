Milan o Inter, chi è la più forte? La risposta di Rivera

Rivera non ha dubbi nell’indicare quale sia la squadra più forte tra Milan e Inter oggi in Serie A. Ribadisce il suo amore per i colori rossoneri.

Milan in prima posizione e Inter in seconda con un solo punto di distanza. Questo dice l’attuale classifica della Serie A 2020/2021. Un derby di Milano che non ci si aspettava.

Gianni Rivera, leggenda rossonera, è stato ospite della trasmissione ‘Tiki Taka – La Repubblica del pallone’ e gli è stato chiesto quale delle due squadre sia più forte: “La squadra che sta davanti. Bisogna guardare anche della classifica e se il Milan è primo ci sarà una ragione. Per adesso sono i rossoneri, poi vedremo cosa succederà ma speriamo rimanga in testa”.

Rivera dice che è più forte chi è davanti, un ragionamento che ad oggi ci sta. Ovviamente bisognerà vedere come proseguirà la stagione, non siamo neanche alla fine del girone di andata del campionato di Serie A.

Il primo Pallone d’Oro della storia del Milan e del calcio italiano ribadisce anche il suo attaccamento alla sua ex squadra: “Il mio cuore è rimasto rossonero. I colori che ho vissuto nella mia vita da calciatore sono il rosso e il nero”.