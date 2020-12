Sky – Milan-Lazio, Pioli sorride | Recuperano!

Buone notizie dalla redazione di Sky in vista dell’ultima gara annuale del Milan. Pioli potrebbe recuperare i due calciatori.

C’è grande curiosità per l’ultima formazione del Milan di questo 2020, in vista della sfida di domani sera contro la Lazio.

Molti gli indisponibili per Stefano Pioli, che ha rimandato a domattina ogni decisione e annuncio riguardo l’undici titolare.

Ma la redazione di Sky Sport parla di ottimismo per il recupero in extremis di due calciatori, attualmente non al meglio, che dovrebbero dunque partire dal 1′ minuto contro i biancocelesti.

Si tratta di Sandro Tonali ed Ante Rebic. Come ammesso da Pioli oggi in conferenza stampa, i due calciatori stanno meglio ma non sono ancora al top della forma.

Entrambi però sono pronti a stringere i denti, evitando così al tecnico del Milan i dover rivoluzionare la formazione titolare e spostare alcune pedine fuori ruolo.

Tonali si è fermato per una botta subita nel primo tempo di Sassuolo-Milan. Mentre Rebic ha addirittura saltato per precauzione al trasferta emiliana dopo un problemino al piede.

Le ultime news parlano dunque del recupero di questi due elementi, presenti a meno di sorprese nell’undici di partenza anti-Lazio.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, T. Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; R. Leao.